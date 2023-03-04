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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Okan Alkan'ın ceza sahası sol çaprazdan gönderdiği topla buluşan Kerim Avcı'nın şutunda top az farkla soldan dışarıya çıktı.


17. dakikada Rashad'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi üzerine Keçiörengücü penaltı kazandı. Atış için topun başına geçen Melih'in vuruşunda kaleci Gkelios gole izin vermedi.


59. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta kaleci Metin gole izin vermedi. Metin'den seken topa hamle yapan Saponjic, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


74. dakikada Keçiörengücü rakip ceza yayı dışının ilk metrelerden serbest vuruş kazandı. Vuruş için topun başına geçen Bekir Karedeniz, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


78. dakikada Dembele'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad, bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlık ağlara gitti. 2-1


90+4. dakikada derinlemesine atılan pasla rakip yarı alanda buluşan Costa, önündeki boşluktan yararlanarak topu ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Kaleci Gkelios'u da çalımlayan Costa, topu boş kaleye gönderdi. 3-1



Stat: Aktepe


Hakemler: Reşat Onur Coşkun, Deniz Turgut, Muhammet Ali Doğan


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı (Malle dk. 46) Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muhammed (Costa dk. 89) Bardhi, Bekir Karadeniz (Aykut Çeviker dk. 83) Melih İnan (Hamza Gür dk. 75) Dembele


Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Emin Sarıkaya, Musa Caner Aktaş, Eze


Teknik Direktör: Ahmet Cingöz


Bandırmaspor: Gelios, Okan Alkan (Arda Hilmi Şengül dk. 68) Sergen Piçinol, Koutroumpis, Emre Kaplan, Malumba, Caner Hüseyin Bağ (Tetteh dk. 39), Aksel Aktaş (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 46) Kerim Avcı, Soukou (Terzic dk. 86 ?) Saponjic


Yedekler: Hüseyin Koç, Atabey Çiçek, İsmet Kayahan Eren, Mehmet Özcan, Emir Şenocak, Berkan Mahmut


Keskin


Teknik Direktör: İlker Püren


Goller: Bekir Karadeniz (dk. 74), Rashad Muhammed (dk. 77), Costa (dk. 90+4) (Keçiörengücü), Saponjic (dk. 59) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Batuhan Yayıkcı, Barış Yardımcı, Bekir Karadeniz, Dembele, Costa (Keçiörengücü), Gelios, Malumba, Aksel Aktaş (Bandırmaspor)

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