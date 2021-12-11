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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - Bandırmaspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'u konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar


4. dakikada sol kanattan Muharrem'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eze'nin arka direğe pasında Djibrila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


20. dakikada Keçiörengücü penaltı kazandı. Beyaz noktasının başına geçen Fatih Solmaz'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.


21. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığ köşe vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


51. dakikada sol kanattan Kerim'in ceza sahasına ortasında kale önünde Koçer, topu ağlara yolladı. 1-2


77. dakikada sağ kanattan Olawoyin pasını ceza sahası dışındaki Eze'ye aktırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez şutunu kaleci Gökhan köşeden çeldi.


89. dakikada Djibrila'nın hatasında topu alan Eze'nin şutu filelere gitti. 2-2


90+7. dakikada sol köşeden Ali Yavuz Kol'un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin ceza yayı üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-2



Stat: Aktepe


Hakemler: Çağdaş Altay, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk, İlker Yasin Avcı


Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan (Talha Yünkuş dk. 76), Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Abdulkadir Korkut (Ogün Bayrak dk. 58), Taşkın Çalış (Ali Yavuz Kol dk. 58), Ackah (Uğur Utlu dk. 76), Djibrila, Olawoyin, Hamza Gür (Vusal İskenderli dk. 58), Eze


Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, İbrahim Mirza Aral, Ömer Uzun


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Caner Cavlun, Lokman Gör, Dos Santos, Bilal Ceylan (Gökay Güney dk. 71), Mulumba, Mehmet Özcan, Koçer (Akabueze dk. 85 ?), Kerim Avcı (Doğan Can Davas dk. 70), Levent Ayçiçek (Burak Süleyman dk. 85 ?), Keny


Yedekler: Hüseyin Koç, Veysel Sapan, Süleyman Luş, Landel, Berke Görgün


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Goller: Djibrila (dk. 4), Eze (dk. 89), Olawoyin (dk. 90+7) (Ankara Keçiörengücü), Keny (dk. 21), Koçer (dk. 51) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Olawoyin, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Kerim Avcı, Keny, Doğan Can Davas (Bandırmaspor)

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