Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - BB Erzurumspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Eze ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top dışarı çıktı.
43. dakikada Orhan'ın sağ kanattan ortasında Gökhan'ın kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Emircan'ın şutu filelere gitti. 0-1
54. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Taşkın'ın ceza sahasına ortasında ceza sahasında Hamza kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
64. dakikada sol çaprazda taç atışında Iskandarli ile duvar pası yapan Muharrem ceza sahası içine topu gönderdi. Savunmadan seken topa penaltı noktası üstünde vuran Eze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
79. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hasek'in pasında Shala'nın şutunu kaleci Hüseyin kornere çeldi. Sol kanattan Erzurumspor'un kullandığı köşe atışında arka direkte Aykut topu kafayla ağlara yolladı. 2-2
83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gelen ortada topla buluşan Süleyman topu filelere gönderdi. 2-3
90+7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında altıpas üzerinde Iskandarli'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 3-3
Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Hasan Hüseyin Tetik
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Fatih Selim Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu (Ali Yavuz Kol dk. 85 ?), Ackah (Taşkın Çalış dk. 46), Djibrila (Iskandarli dk. 46), Olawoyin (Berkan Burak Turan dk. 63), Hamza Gür (Ogün Bayrak dk. 81), Eze
Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Talha Yünkuş, Pululu
Teknik Sorumlu: Taner Taşkın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mücahit Albayrak, Mustafa Akbaş (Gökhan Kardeş dk. 20), Aykut Demir, Orhan Ovacıklı, Hasek, Lameira, Emircan Altıntaş (Rosheuvel dk. 89 ?), Gökhan Alsan (Süleyman Koç dk. 46), Novikovas (Shala dk. 62), Olanare (Oltan Karakullukçu dk. 62)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yusuf Koç, Fırat Şaşi
Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri
Goller: Hamza Gür (dk. 54), Eze (dk. 64), Iskandarli (dk. 90+7) (Ankara Keçiörengücü), Emircan Altıntaş (dk. 43), Aykut Demir (dk. 79), Süleyman Koç (dk. 83) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Fatih Solmaz, Eze, Iskandarli (Ankara Keçiörengücü), Gökhan Aslan, Mücahit Albayrak, Lameira (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)