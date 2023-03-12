Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada orta sahadan topu kapan Bardhi'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dembele'nin vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kurtardı.
13. dakikada Bekir Karadeniz'in ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Rıdvan Koçak'ın ceza sahası içine gönderdiği taç atışında topu önünde bulan Ali Dere, yaptığı vuruşta top önce savunmaya sonra da direğe takılarak dışarıya çıktı.
44. dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed, kaleciyi çalımlayarak daha uygun pozisyondaki Dembele'ye pas verdi. Dembele'nin altıpastan vurduğu şutta savunma topu çizgiden çıkarttı.
59. dakikada ceza sahası içerisinde topu alan Malle boş pozisyonda olan Dembele'ye pasını aktardı. Altıpas içinde topla buluşan Dembele, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada önündeki boş alandan yararlanarak topu rakip yarı alana taşıyan Dembele'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
90+3. dakikada Aykut Çeviker'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Anderson, önündeki boş alandan yararlanarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Anderson aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan (Jallow dk. 81), Muhammed (Melih İnan dk. 45), Bekir Karadeniz (Aykut Çevikler dk. 68), Mikail Okyar, Bardhi, Malle (Anderson dk. 68), Dembele (Musa Caner Aktaş dk. 86)
Yedekerler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, Haşim Sarman, Hazma Gür
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Erdem Gökçe dk. 63), Alperen Selvi, Yusuf Arslan (Metehan Yılmaz dk. 90 ?), Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan (Emircan Gürlük dk. 63), Kürşad Sürmeli, Emirhan Aydoğan (Hüsamettin Yener dk. 72), Metehan Mimaroğlu (Recep Aydın dk. 45) Ahmet Dereli
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Kerim Alıcı, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş, Ali Özgün
Teknik direktör: Gökhan Ünal
Goller: Bekir Karadeniz (dk. 13), Dembele (dk. 59), Malle (dk. 62) Anderson (dk.90+3) (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Erdem Gökçe (dk. 79)
Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Yusuf Arslan, Kürşad Sürmeli (Altınordu)