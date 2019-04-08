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Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.

Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor, Ankara Osmanlı stadında Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Tugay Kaan Numancıoğlu, Önder Yılmaz, Kemal Enes


Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Murathan, Kadir Bekmezci, Mustafa, Yiğitcan, Lamine Diarra (Serdar dk. 80 ?), Abdülkadir (Ahmet Burak Solakel dk. 88 ?), Camara (Bekamenga dk. 71), Cengizhan, Kadir Taşoğlu


Yedekler: Ahmet Doğan, Murat, Gökhan, Ömer


Teknik Direktör: Serhat Gülpınar


Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan, Mehmet Murat Uçar (Enes Kubat dk. 68), Muhammed, Sefa, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Okan (Alican Özfesli dk. 61), Berkay, Recep, Anıl (Mehmet Enes Sığırcı dk. 87 ?)


Yedekler: Erhan, David, Hüseyin


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Lamine Diarra (dk. 49), Serdar (dk. 89) (Birevim Elazığspor), Sefa (dk. 58 pen.) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Cengizhan, Serdar (Birevim Elazığspor), Hasan, Muhammed, Recep, Enes Kubat (Altınordu)

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