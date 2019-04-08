Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor, Ankara Osmanlı stadında Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan Numancıoğlu, Önder Yılmaz, Kemal Enes
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Murathan, Kadir Bekmezci, Mustafa, Yiğitcan, Lamine Diarra (Serdar dk. 80 ?), Abdülkadir (Ahmet Burak Solakel dk. 88 ?), Camara (Bekamenga dk. 71), Cengizhan, Kadir Taşoğlu
Yedekler: Ahmet Doğan, Murat, Gökhan, Ömer
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan, Mehmet Murat Uçar (Enes Kubat dk. 68), Muhammed, Sefa, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Okan (Alican Özfesli dk. 61), Berkay, Recep, Anıl (Mehmet Enes Sığırcı dk. 87 ?)
Yedekler: Erhan, David, Hüseyin
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Lamine Diarra (dk. 49), Serdar (dk. 89) (Birevim Elazığspor), Sefa (dk. 58 pen.) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Cengizhan, Serdar (Birevim Elazığspor), Hasan, Muhammed, Recep, Enes Kubat (Altınordu)