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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Abalı Denizlispor: 3

Spor Toto 1.

Lig 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Eryaman


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz


Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Deniz Yılmaz dk. 46), Claro (Barış Başdaş dk. 45), Erdem Özgenç, Bogdan Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton, Bekir Yılmaz (Mert Nobre dk. 63)


Yedekler: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Kehinde dk. 80 ?), Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 88 ?), Burak Çalık (Mbamba dk. 75), Kerem Can Akyüz, Abdulkerim Bardakcı


Yedekler: Asil Kaan Güler, Gökhan Süzen, Furkan Şeker, Seddar Karaman


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Deniz Vural (dk. 16), Recep Niyaz (dk. 85), Mbamba (dk. 90) (Abalı Denizlispor)


Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Barış Başdaş (Gençlerbirliği), Burak Çalık (Abalı Denizlispor)

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