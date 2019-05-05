Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Abalı Denizlispor: 3

Spor Toto 1.
Lig 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Deniz Yılmaz dk. 46), Claro (Barış Başdaş dk. 45), Erdem Özgenç, Bogdan Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton, Bekir Yılmaz (Mert Nobre dk. 63)
Yedekler: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Kehinde dk. 80 ?), Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 88 ?), Burak Çalık (Mbamba dk. 75), Kerem Can Akyüz, Abdulkerim Bardakcı
Yedekler: Asil Kaan Güler, Gökhan Süzen, Furkan Şeker, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Deniz Vural (dk. 16), Recep Niyaz (dk. 85), Mbamba (dk. 90) (Abalı Denizlispor)
Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Barış Başdaş (Gençlerbirliği), Burak Çalık (Abalı Denizlispor)