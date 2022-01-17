Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Adanaspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Adanaspor, deplasman Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
51. dakikada Adanaspor'da Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan bindirerek kale önüne yaptığı ortaya sakince vuruş yapan Tetteh ağları sarstı. 0-1
57. dakikada Adanasporlu Hıfsullah İsmail Erdoğan'ın gönderdiği ara pasla kale önünde boş kalan Bruns, takımını 2 farkla öne geçiren golü kaydetti. 0-2
70. dakikada Adanasporlu Bruns Gençlerbirliği ceza sahası önünden araya kaçan takım arkadaşı Hıfsullah İsmail Erdoğan'a ara pas çıkardı. Ardından kale önünde boş olan Tetteh, topla buluşan Erdoğan'ın kaleye paralel şekilde attığı pası tamamlayarak gol farkını üçe çıkardı. 0-3
90+2'de Gençlerbirliği forveti Bieliaiev, ceza sahası yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sol üste düz şekilde giden şutu Adanaspor'un kalecisi Karacic güçlükle çıkardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula (Baran Başyiğit dk. 80 ?) Kerem Can Akyüz (Musa Şahindere dk. 80 ?), Gökhan Gül, Tshibola, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp (Sami Gökhan Altıparmak dk. 56), Lima, Eleke (Bieliaiev dk. 56)
Yedekler: Ramazan Köse, Atalay Gökçe, Sallalich, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Adanaspor: Karacic, Donkor (Bruns dk. 46), Evren Korkmaz, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Benasser, Cem Özdemir (Eren Karadağ dk. 46), Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Ulaş Zengin dk. 86 ?), Fıratcan Üzüm, Tetteh (Innocent dk. 88 ?)
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Özer Enes Soylu, Harun Kaya, Rüştü Hanlı,
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Tetteh (dk. 51 ve 70), Bruns (dk. 57) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kerem Akyüz, Serdarcan Eralp, Eleke, Mert Kula (Gençlerbirliği), Fıratcan Üzüm (Adanaspor)