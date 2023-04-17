Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altay: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
25. dakikada sol kanatta topla buluşan Rhasalla, ceza sahasına girer girmez yaptığı şutunda kaleyi bulamadı.
31. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Altay'lı Paixao, sağ ayağının üstüyle vurduğu şutu üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Erkan Eyibil'in savunmadan driplingle getirdiği topta pasını Mete Demir'e verdi. Mete demir, sağ çaprazdan sol ayağıyla vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Onur Efe'nin sağ kanattan açtığı ortada savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Paixao, dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Philipp'te kaldı.
52. dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Mete Demir, önündeki rakibini ekarte ettikten sonra uygun durumda vurduğu şutu yandan dışarı çıktı.
89. dakikada Himmet Ertürk'ün sağ kanattan yaptığı ortada, topu göğsüyle kontrol eden Doukara'nın yerden vuruşunu Altay savunması son anda çizgiden çıkarttı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Özcan Sultanoğlu
Gençlerbirliği: Philipp, Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Enes Keskin, Abdullah Durak (Rodrigues dk. 46), Mete Kaan Demir (Hayrullah Erkip dk. 84), Erkan Eyibil (İkic dk. 46), Rhasalla (Torje dk. 69), Ayovi (Doukara dk. 59)
Yedekler: Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Uğur Akdemir, Bentley, Eralp Aydın
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, Björkander, Kutay Yokuşlu (İbrahim Öztürk dk. 68), Naderi (Efe Sarıkaya dk. 55), Onur Efe (Deniz Kadah dk. 55), Ceyhun Gülselam, Arda Gezer, Eren Erdoğan (Özgür Özkaya dk. 90+6 ?), Paixao, Tolga Ünlü (Yusuf Tekin dk. 90+6 ?)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Sarı kartlar: Abdullah Durak, Torje, Hayrullah Erkip (Gençlerbirliği), Eren Karataş, Eren Erdoğan (Altay)