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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altınordu: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı Stadı


Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın


Gençlerbirliği: Hakan, Ahmet Oğuz, Yıldırım (Arnason dk. 22), Yasin (Bekir dk. 84 ?), Nadir (Stancu dk. 81), Sessegnon, Mert, Dos Santos, Selçuk, Alper, Matei


Yedekler: Emrullah, Halil, Baruffi, Rahmetullah


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Altınordu: Erce, ,Yusuf, Hasan, Deniz (Okan dk. 46), Mehmet Murat Uçar, Muhammed (Mehmet dk. 88 ?), Hüseyin (Anıl dk. 74), Sefa, Kerim, Berkay, Sinan


Yedekler: Erhan, Ali, Recep, Kadir


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Muhammed (dk. 81), Anıl (dk. 90+2) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Nadir (Gençlerbirliği), Hasan, Okan, Yusuf (Altınordu)

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