Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altınordu: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
Gençlerbirliği: Hakan, Ahmet Oğuz, Yıldırım (Arnason dk. 22), Yasin (Bekir dk. 84 ?), Nadir (Stancu dk. 81), Sessegnon, Mert, Dos Santos, Selçuk, Alper, Matei
Yedekler: Emrullah, Halil, Baruffi, Rahmetullah
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Altınordu: Erce, ,Yusuf, Hasan, Deniz (Okan dk. 46), Mehmet Murat Uçar, Muhammed (Mehmet dk. 88 ?), Hüseyin (Anıl dk. 74), Sefa, Kerim, Berkay, Sinan
Yedekler: Erhan, Ali, Recep, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Muhammed (dk. 81), Anıl (dk. 90+2) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Nadir (Gençlerbirliği), Hasan, Okan, Yusuf (Altınordu)