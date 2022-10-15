Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar:
16. dakikada Muhammed'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eze'nin şutunda top dışarıya çıktı.
45. dakikada Keçiörengücünün kontra atağında Eze'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Rashad'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
58. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Ahmet Arda'nın kafa vuruşunda kaleci Metin Uçar, gole izin vermedi.
89. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin'in ceza sahasına pasında Melih meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Murat Şener
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Metehan Mert, Gökhan Gül, Seyit Ali Kahya, Aksel Aktaş (Sami Gökhan Altıparmak dk. 67), Grechyshkın (Ahmet Arda Tuzcu dk. 45+2), Barış Alıcı, Serdarcan Eralp, Zafer Göktuğ Erdem (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 90 ?), İlker Karakaş
Yedekler: İrfan Doğan, Atalay Gökçe, Mert Kula, Ataberk Gök, İbrahim Baran Kayikci, Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkcı
Teknik Direktör: Taşkın Aksoy
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Erkam Reşmen dk. 90 ?), Muhammed (Melih İnan dk. 72), Bekir Karadeniz (Aykut Çeviker dk. 76), Bardhi (Abdullah Aydın dk.72), Olawoyin, Eze (Balaj dk. 77)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Camara
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Muhammed (dk. 45), Melih İnan (dk. 89) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Zafer Göktuğ Erdem, Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya (Gençlerbirliği), Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)