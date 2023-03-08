Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Denizlispor 0

Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar,

15. dakikada kendi yarı sahasında orta sahaya ilerleyen kaleci Hüseyin Altıntaş'ın hatalı pasında topla buluşan Erkan Eyibil, kalecinin önde olduğunu görerek kendi yarı sahasında aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kale direği yanından auta çıktı.

53. dakikada ceza sahası dışında kaleyi gören Erkan Eyibil'in sert şutu az farkla üst kale direğinden dışarı çıktı.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doukara'nın şutunu kaleci Altıntaş çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Egemen Savran

Gençlerbirliği: Nurullah Arslan, Yasin Güreler, Alper Babacan, Uğur Akdemir, Fontaine, Ikic (Torje dk. 86 ?), Ekran Eyibil (Enes Keskin dk. 66), Rodrigues, Mete Demir, Rhasalla (Bangoura dk. 86 ?), Ayovi (Doukara dk. 71)

Yedekler: Angeler, Abudllah Şahindere, Eralp Aydın, Hayrullah Erkip, Muhammed Himmet Ertürk, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Denzilispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwchlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlı, Bekir Turaç Böke, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Mayi 90+3 ?)

Yedekler: Ali Eren Yalçın, Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi, Okan Derici, Mehmet Eren Sıngın, Berkant Gündem, Samet Emre Gündüz

Teknik Direktör: Giray Bulak

Sarı kartlar: Rodrigues, Nurullah Aslan, Yasin Güreler, Enes Keskin (Gençlerbirliği), Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor)