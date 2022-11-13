Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Eyüpspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
24. dakikada sağ taraftan gelişen Gençlerbirliği atağında Barış Alıcı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdarcan Eralp'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
52. dakikada ceza sahası yayının solundan Ahmed Ildız'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.
54. dakikada Serdarcan Eralp'ın ceza sahasına ortasında Gökhan Altıparmak'ın şutu kaleyi bulmadı.
68. dakikada Eze'nin indirdiği kafa topuyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Pa Dibba'nın sol çaprazdan şutu az farkla yandan auta çıktı.
76. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ezeh'in ortasında toop Abdullah Şahindere'nin eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ryan Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
85. dakikada Bekir Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Pa Dippa'nın sol çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Cem Özbay
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Muhammed Bayır, Grechyshkin (Aksel Aktaş dk. 86 ?), Barış Alıcı, Bieliaiev (Ahmet Arda Tuzcu dk. 77), Serdarcan Eralp, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak
Yedekler: Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Ataberk Gök, Göktuğ Erdem, Baran Kayıkçı, Seyit Kahya, Baran Başyiğit, Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Medet Coşkun
Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Badji (Pa Dibba dk. 57), Ahmed Ildız (Bekir Yılmaz dk. 83 ?), Sekidika (Ezeh dk. 46), Sinan Kurt, Babel (Can Bayırkan dk. 90+4 ?), Eze (Mete Kaan Demir dk. 90+4 ?)
Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Berkay Doğan, Berkan Emir, Fethi Özer, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Babel (dk. 76), Pa Dippa (dk. 85) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Gökhan Gül (Gençlerbirliği), Ahmed Ildız, Ömer Bayram, Ryan Babel (Eyüpspor)