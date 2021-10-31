Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - İstanbulspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabaka, İstanbulspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Aksel Aktaş'ın pasında topla ceza yayı önünde buluşan Kerem Can Akyüz'ün etkili şutu yerden az farkla dışarıya çıktı.
30. dakikada İstanbulspor'da kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisine gönderilen ortaya yükselen Topalli'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin dibinden dışarıya çıktı.
38. dakikada ceza yayının dışından şık bir vuruş gerçekleştiren İstanbulsporlu Muammer Sarıkaya'nın şutunu aynı şıklıkla çıkarın kaleci Ubeyd Adiyaman gole izin vermedi.
40. dakikada sol kanattan topu taşıyan İstanbulsporlu Ethemi'nin gönderdiği ortayla ceza sahası içerisinde buluşan Topalli, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
51. dakikada İstanbulspor sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eslem'in gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan Erdoğan yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz
Gençlerbirliği: Ubeyd Adiyaman, Ömürcan Artan (Furkan Şeker dk. 46), Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Tshibola (Lima dk. 56), Grechyshkin, Barış Alıcı (Sallalich dk. 81), Aksel Aktaş (Serdarcan Eralp dk. 75), Beliaiev (Kazenga dk. 56), Eleke
Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Mert Kula, Abdullah Şahindere
Teknik Direktör: Metin Diyadin
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Okan Erdoğan dk. 46), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Ferhat Yazganlı dk. 70), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Erdem Seçgin dk. 90+1 ?), Topalli, Emir Kaan Gültekin (Mertan Caner Öztürk dk. 81), Ethemi (Berkay Görmez dk. 81)
Yedekler: Ljubic, İbrahim Yılmaz, Tunahan Şamdanlı, Yusuf Ali Özer, Kaan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Topalli (dk. 40), Okan Erdoğan (dk. 51) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Tshibola, Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Arda Kızıldağ, Lima (Gençlerbirliği), Emrecan Uzunhan, Ethemi (İstanbulspor)