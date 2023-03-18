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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı korner vuruşunda topu önünde bulan Yasin Gürerler'in şutu Soner Aydoğdu'nun eline çarptı. Hakemin penaltı kararında topun başına geçen Doukara, kaleci Szumski'yi geçemedi.


30. dakikida Mete Kaan Demir'in ceza sahası içinde rakibini çalımlayıp, yaptığı vuruşta kaleci Szumski meşin yuvarlağı kurtardı.


35. dakikada Rhasallah'ın ceza sahası çizginin hemen önünden uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szumski'den dışarıya çıktı.


39. dakikada Tanque, yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1


51. dakikada Celil Kahraman'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Nurullah gole izin vermedi.


80. dakikada Yasin Gürerler'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Szumski'de kaldı.


88. dakikada sol kanattan Hayrullah Erkip, Osman Çelik'le girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahasına ortasını açtı. Ceza sahasında topla buluşan Ayovi, sağ kanattan gelen Uğur Akdemir'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur topu ağlarla buluşturdu fakat VAR'dan inceleme tavsiyesiyle hakem Mert Güzenge, Hayrullah Erkip'in Osman Çeliğe faul yaptığını belirterek golü iptal etti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Şenol Bektaş,


Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Gürerler, Abdullah Durak (Hayrullah Erkip dk. 79), Ikic (Ayovi dk. 68), Erkan Eyibil (Buğra Çağıran dk. 68), Mete Kaan Demir (Enes keskin dk. 78) Rhasalla (Torje dk. 68) Doukara


Yedekler: Angeler, Abdullah Şahindere, Özgür Çek, Tidiany, Eralp Aydın


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Samsunspor: Szumski, Osman Çelik, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Harris dk. 45), Ali Kaan (Celil Yüksel dk. 45), Güneren, Soner Aydoğdu (Cihan Kahraman dk. 45), Soner Gönül, Tanque (Ahmet Sagat dk. 81 ?), Laura (Fofana dk. 60)


Yedekler: Aykut Özer, Mücahit Albayrak, Emre Gültekin, Yegen, Polat Yaldır


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gol: Tanque (dk. 30) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Enes Keskin, Ikic, Erkan Eyibil (Gençlerbirliği), Soner Aydoğdu (Samsunspor)

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