Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 1-0 skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Lima ceza sahası önüne topu Tshibola'ya bıraktı. Tshibola'nın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.
38. dakikada sağ kanatta Sedat Şahin'in pasını Bardhi ceza sahası içine sürdü. Kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Bardhi topu ağlara gönderdi. 0-1
48. dakikada Bardhi'nin ceza sahası içinden açtığı orta Bardhi ile buluştu. Sağ çaprazdan topa vuran Barhi'nin şutunu kaleci Übeyd Adıyaman çeldi.
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan Mert, Barış Alıcı ile duvar pası yaparak vuruş yaptı. Metehan'ın şutunu kaleci dışarı çıkarttı.
88. dakika Rahmi Anıl Başaran'ın sol çaprazdan açtığı ortaya Ahmet Yazar sert şutunda top auta çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız, Mehmet Ali Özer
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Gökhan Gül, Metehan Mert, Kazenga (Bieliaev dk. 76), Kerem Can Akyüz (Muhammed Bayır dk. 90+1?), Dmytro (Sallalich dk. 90+1 ?), Aksel Aktaş (Arda Kızıldağ dk. 65), Barış Alıcı (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+1 ?), Lima, Tshibola, Eleke
Yedekler: Ramazan Köse, Ulusoy Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Mert Kula, Abdullah Şahin Dere
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Sedat Şahintürk, Bardhi, Tayfun Aydoğan (Ahmet Yazar dk. 71), Selçuk Alibaz (Valente dk. 85 ?), Safa Kınalı (Rahmi Anıl Başaran dk. 62)
Yedekler: Angeler, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Gökhan Akkan, Mustafa Emre Can, Onay Kutay Kurt
Teknik Sorumlu: Şenol Fidan
Gol: Bardhi (dk. 38) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz, Ahmet Yazar (Tuzlaspor)