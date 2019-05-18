Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Adana Demirspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in son hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Cemal Bingül, Seyfettin Ünal
Gençlerbirliği: Taha, Ahmet, Halil İbrahim, Yıldırım, Berat, Nadir, Deniz (Mert Nobre dk. 76), Selçuk Şahin (Bekir dk. 45+1), Barış Başdaş, Matei, Rahmetullah (Hakan Arıkan dk. 39)
Yedekler: Ahmet İlhan, Erdem Özgenç, Canberk, Engin
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Adana Demirspor: Çağlar, Kaan, Adil, Semih, Süleyman (Emre dk. 78), Vedat, Traore, Erdal (Kage dk. 61), Gladkyy, Berk, Pote (Levent dk. 89 ?)
Yedekler: Kurtuluş, Batuhan, İsmail, Oliveira
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Nadir Çiftçi (dk. 56) (Gençlerbirliği), Pote (dk. 6), Kage (dk. 68) (Adana Demirspor)
Kırmızı kartlar: Taha (dk. 36) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet (Gençlerbirliği), Vedat (Adana Demirspor)