İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Adana Demirspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in son hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.




Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan, Cemal Bingül, Seyfettin Ünal


Gençlerbirliği: Taha, Ahmet, Halil İbrahim, Yıldırım, Berat, Nadir, Deniz (Mert Nobre dk. 76), Selçuk Şahin (Bekir dk. 45+1), Barış Başdaş, Matei, Rahmetullah (Hakan Arıkan dk. 39)


Yedekler: Ahmet İlhan, Erdem Özgenç, Canberk, Engin


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Adana Demirspor: Çağlar, Kaan, Adil, Semih, Süleyman (Emre dk. 78), Vedat, Traore, Erdal (Kage dk. 61), Gladkyy, Berk, Pote (Levent dk. 89 ?)


Yedekler: Kurtuluş, Batuhan, İsmail, Oliveira


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Nadir Çiftçi (dk. 56) (Gençlerbirliği), Pote (dk. 6), Kage (dk. 68) (Adana Demirspor)


Kırmızı kartlar: Taha (dk. 36) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ahmet (Gençlerbirliği), Vedat (Adana Demirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.