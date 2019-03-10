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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Altay: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında, 4 haftada 12 puan toplayan Altay'ı ağırladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda AFJET Afyonspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kalan başkent temsilcisi, Altay'ı 1-0 mağlup etti.


Gençlerbirliği, Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadında Altay'ı konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip Altay karşısında 1-0 galip geldi. Ligin ilk yarısında İzmir Atatürk Stadında oynanan maçı aynı skorla kazanan Gençlerbirliği, 4 haftadır kaybetmeyen rakibi karşısında kontrollü bir oyun oynayarak zirve yarışını sürdürdü. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah'ın kalesinde devleştiği maçta 4 net fırsattan yararlanamayan Altay, haftayı 34 puanla kapattı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu, Cemal Bingül,


Gençlerbirliği: Emrullah, Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan, Sessegnon (Bekir dk. 79 ?), Claro, Stancu (Nadir Çiftci dk. 86 ?), Deniz (Jailton dk. 64), Selçuk Şahin, Alper


Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Barış Başdaş, Matei,


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Altay: Aydın, Ulaş, Tavares (İbrahim Akın dk. 65), Ferhat, Putsila, Yasin (Mustafa dk. 88 ?), Paixao, Tatos (Furkan dk. 84 ?), Kappel, Gençer, Özgür


Yedekler: Emre, Serkan, Sinan, İbrahim Öztürk


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Stancu (dk. 61) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Sessegnon, Stancu, Bekir, Alper (Gençlerbirliği), Özgür , Gençer, Ulaş, Pustila (Altay)

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