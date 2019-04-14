Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet, Halil İbrahim, Yasin, Sessegnon (Nadir dk. 71), Nobre (Berat dk. 88 ?), Arnason, Stancu (Deniz dk. 62), Selçuk Şahin, Barış, Jailton
Yedekler: Taha, Erdem, Matei, Rahmetullah
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan, Cüneyt, Tomislav (Kethevoama dk. 88 ?), Doğa, Cumali (Mehmet dk. 90+2 ?), Furkan, Nizamettin, Sedat, Otoo, A'Beka
Yedekler: Atilla, Asil, Kağan, Oğuzhan, Serdar
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Nadir (dk. 82 pen.) Gençlerbirliği
Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Yasin, Jailton (Gençlerbirliği), Tomislav, Cumali (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Ahmet (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)