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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 27. haftasında Başkent Ankara'da Gençlerbirliği, Bolusporu konuk etti. Başkent temsilcisi, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.


Gençlerbirliği, ligin 27. haftasında Eryaman Stadında Boluspor'u konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında kırmızı-siyahlı oyunculardan Nadir ile Jailton ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip Tiryaki


Gençlerbirliği: Emrullah, Ahmet Oğuz, Luccas, Mert, Alper, Bekir (Berat dk. 83 ?), Selçuk, Jailton, Nadir, Sessegnon (Nobre dk. 66), Stancu (Matei dk. 88 ?)


Yedekler: Hakan, Erdem, Deniz, Barış


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Boluspor: Gökhan, Fink, Akabueze, İshak, Ufuk, Özgür, Dimov, Guido (Umut dk. 74), Burak (Sebaihi dk. 52), Ümit, Mustafa (Batuhan dk. 86 ?)


Yedekler: Gökhan Köstereli, Mutlu, Hayrullah, Burak Bekaroğlu


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Goller: Alper (dk. 41) (Gençlerbirliği), Özcan (dk. 59) (Boluspor)


Kırmızı Kartlar: Nadir Çiftçi (dk. 48), Jailton (dk. 77) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Selçuk (Gençlerbirliği), Daniel Dimov, Guido Koçer, Ümit, Sebaihi (Boluspor)

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