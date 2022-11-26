Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Çaykur Rizespor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanattan Muhammed Bayır'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Abdullah Şahindere kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
21. dakika sol kanatan Alberk'in kullandığı köşe atışında kale önünde Emirhan Topçu kafayla kalecinin sağından topu filelere yolladı. 1-1
59. dakikada sol çaprazda kaleyi gören Alper Potuk'un şutunda kaleci Adıyaman gole izin vermedi.
63. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Deniz Himmet'in pasında Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
90+3. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Benhur Keser'in pasında kale önünde Miya'nin şutu ağlara gitti. 1-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Özcan Sultanoğlu, Batuhan Gültek
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Gül, Muhammed Bayır (Seyit Ali Kahya dk. 50), Bieliaiev, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Mert Kabasakal dk. 46), Ahmet Arda Tuzcu (Sami Gökhan Altıparmak dk. 46), İlker Karakaş (Baran Başyiğit dk. 76)
Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Zafer Göktuğ Erdem, İbrahim Baran Kayıkçı, Kağan Özkan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alberk Koç (Ercan Coşkun dk. 46), Emihan Topçu, Bahadır Öztürk, Koray Altınay, Mithat Pala, Yala (Benhur Keser dk. 77), Alper Potuk (Papa dk. 90+5 ?), Sefa Yılmaz (Miya dk. 88), Emircan Altıntaş (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46), Deniz Hümmet
Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Hurk, Eren Emre Aydın, Seyfettin Anıl Yaşar
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Muhammed Bayır (dk. 7) (Gençlerbirliği), Emirhan Topçu (dk. 21), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 63), Mia (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Muhammed Bayır (dk. 87) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Kubilay Kuşsuzkanat, Mithat Pala (Çaykur Rizespor)