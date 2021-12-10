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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği evinde Denizlispor'u konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından açtığı orta Djedje'den geri döndü. Topla ceza sahası yayında tekrar buluşan Grechyshkin'in şutu kornere çıktı.


25. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında ceza sahası içinde Musa Şahindere topu Altıparmak'a bıraktı. Gelen ortaya karşılık veremeyen Altıparmak'ın vuruşunu kaleci dışarı çıkarttı.


36. dakikada sol kanattan Kerem Can Akyüz'ün ortasında ceza sahası içinde Tshibola buluştu. Kale önünde topla buluşan Altıparmak'ın şutu üst direkten auta çıktı.


43. dakikada sol kanattan takım arkadaşı ile paslaşarak gelen Gökhan Süzen'in sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Übeyd çeldi.


53. dakikada topu sol kanattan ceza sahası içine taşıyan Tshibola'nın şutu kalecide kaldı.


76. dakikada sol kanatta Gökhan Altıparmak ile duvar pası yapan Kazenga sol çapraza ilerledi. Ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.


88. dakikada Grechyshkin'in sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda sol çaprazda Kazenga buluştu. Topu ceza sahası içine getiren Kazenga'nın ortasına kafayla karşılık veren Metehan Mert fileleri salladı. 1-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Alper Çetin, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık, Murat Türkoğlu


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Musa Şahindere (Kazenga dk. 72), Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı (Sallalich dk. 83 ?), Sami Gökhan Altıparmak (Mert Kula dk. 90+5 ?)


Yedekler: Ramazan Köse, Ulusoy Mert Kabasakal, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Furkan Şeker, Baran Başyiğit, Muhammed Bayır


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Denizlispor: Stachowiak, Özer Özdemir, Muhammed Özkal, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar (Bekir Turaç Böke dk. 60), Okan Derici (Mustafa Çeçenoğlu dk. 60), Mayi, Aissati (Asım Hamzaçebi dk. 67)


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tusha, İlhan Depe, Darri


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Gol: Metehan Mert (dk. 88) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Kazenga (Gençlerbirliği), Gökhan Süzen, Özer Özdemir, Djedje, Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor)

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