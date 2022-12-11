Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Gençlerbirliği'nin kendi yarı sahasında kaybettiği topla buluşan Süleyman Koç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
56. dakikada Süleyman Koç'un pasıyla ceza sahası dışında Hasek topu önünde buldu. Hasek'in aşırtma vuruşunda Gençlerbirliği oyuncusu Gökhan Gül meşin yuvarlağı çizgiden çevirerek gol olmasını engelledi.
73. dakikada ceza sahası dışında Barış Alıcı'nın pasıyla buluşan Gökhan Gül'ün şık vuruşunda meşin yuvarlak doksana girerek gol oluyor. 1-1
77.dakikada Erzurumspor'da içeriye gönderilen topu Shala Olanare'nin önüne indirdi. Olanare'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Berksan Duran, Emir Eray Eyisoy
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Gül, Mert Kula, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp (Ataberk Gök, dk. 80 ?), Grechyshkın(Muhammed Bayır dk. 69), Bieliaiev (Kağan Özkan dk. 88 ?), Sami Gökhan Altınparmak, İlker Karakaş (Aksel Aktaş dk. 69)
Yedekler: Atalay Gökçe, Zafer Göktuğ Erdem, Seyit Ali Kahya, Eralp Aydın, Baran Başyiğit, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Fırat Şaşi(Yakup Kırtay dk. 89 ?), Orhan Ovacıklı, Alican Özfesli (Shala dk. 76), Hasek(Bergdıch dk.88 ?), Estrela, Süleyman Koç (Celal Hanalp dk.76), Olanare, Muhammed Furkan Özhan (Ufuk Budak dk. 58)
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Sefa Akgün, Özgür Sert, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Süleyman Koç (dk.13), Olanare (dk.77) (Erzurumspor), Gökhan Gül (dk.73) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Estrela, Alican Özfesli, Ufuk Budak (Erzurumspor), Mert Kula (Gençlerbirliği)