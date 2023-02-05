Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada ceza yayında topla buluşan Kvasina, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
26. dakikada ceza sahasında sol köşede Rharsalla'nın ortasında penaltı noktasında üzerinde Mete Demir'in şutu ağlara gitti. 1-0
44. dakikada Rharsalla'nın ortasında ceza sahası içinde Ayovi'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Yasin Öztekin'in kale önüne doğru yerden pasında Kvasina'nın şutunu kaleci Aslan çeldi.
66. dakikada sol kanattan Yasin Öztekin'in ortasında ceza sahası içinde Kvasina'nın kafa vuruşunu kaleci Nurullah Aslan kornere çıkardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı, Yücel Büyük
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Eybil, Abdullah Durak (Özkan Yiğiter dk. 85 ?), Torje (Muhammed Hikmet Ertürk dk. 46), Enes Keskin (Rodrigues dk. 54), Kaan Demir, Mohammed Rharsalla (Gökhan Altıparmak dk. 64), Ayovi (Doukara dk. 64)
Yedekler: Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Eralp Aydın, Hayrullah Erkip, Bangoura
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Atanga dk. 46), Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Mamah (Ngalina dk. 46), Tuğbey Akgün (Hikmet Çiftçi dk. 46), Yalçın Kayan (Traore dk. 63), Kvasina, Yasin Öztekin
Yedekler: Ekrem Kılıçaslan, Mihojevic, Cottwalt, Palmer, Yunus Emre Gedik, Ali Akman
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Gol: Mete Demir (dk. 26) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Arslanagic (Göztepe)