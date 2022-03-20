Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Kocaelispor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştı.
Maçtan dakikalar
45+2. dakikada Benhur'un ceza sahası dışında verdiği ara pasta Gueye, Gençlerbirliği kalecisi ile karşı karşıya kaldı. Gueye'nin kaleye çektiği şutta topu kaleci Ramazan kurtardı.
56. dakikada Gençlerbirliği savunma oyuncusu Metahan'ın hatalı geri pasında kaleci Ramazan'a giden topa Gueye hakim oldu. Kaleciyi geçen Gueye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
69. dakikada Metehan Mert'in ceza sahası dışında topu Ömürcan ile buluşturdu. Ceza sahası içinde sağ dar alanda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ali Can Alp, Ogün Kamacı, Ayberk Demirbaş
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı (Rahmetullah Berişbek dk. 75), Serdarcan Eralp (Eleke dk. 60), Lualua, Lima (İlker Karakaş dk. 90+4 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ulusoy Mert Kabaksakal, Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Sallalich, Aksel Aktaş, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Mazlum Demir, Musa Nizam, Kerem Can Akyüz, Mehmet Taş (Özçakmak dk. 90+6 ?), Mandjeck, Kolovos (Diop dk. 67), Pereira (Rasheed dk. 66), Benhur Keser (İlyas Kubilay Yavuz dk.90 ?), Gueye
Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Ömürcan Artan (dk. 69) (Gençlerbirliği), Gueye (dk. 56) (Kocaelispor),
Sarı Kartlar: Semih Karadeniz, Pereira, Mehmet Taş (Kocaelispor), Lima (Gençlerbirliği)