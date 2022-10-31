Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Manisa Futbol Kulübü: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Nizamettin Çalışkan, ceza sahası önündeki takım arkadaşı Adem Büyük'e pasını verdi. Adem Büyük'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Altıparmak, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada topla buluşan Göktuğ Erdem'in gönderdiği uzun ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ahmet Arda Tuzcu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 1-1
31. dakika ceza sahası içerisinde Barış Alıcı'dan seken ters topla buluşan Adem Büyük, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
51. dakikada sol kanattan gelen topa beklemeden vuran Aksel Aktaş'ın şutun top üstten dışarıya çıktı.
80. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Nizamettin Çalışkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar
Gençlerbirliği: Zafer Göktuğ Erdem (Mert Kula dk. 45,), Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere (Seyit Ali Kahya dk. 74) Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (İlker Karakaş dk. 57) Bieliaiev, Ahmet Arda Tuzcu, Serdarcan Eralp
Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay Gökçe, Sami Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, İbrahim Baran Kayıkcı, Abdullah Şahindere, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Taşkın Aksoy
Manisa FK: Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritoğlu, Nizamettin Çalışkan, Stark (Fırat Sarı dk. 89 ?), Burak Altıparmak (Kadir Kaan Yurdakul dk. 89 ?), Diallo (Selim Ilgaz dk.76), Adem Büyük (Grezda dk. 89 ?), Batuhan Kör (Mehmet Uysal dk. 68)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ba, Mert Kuyucu, Oktay Gürdal
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Ahmet Arda Tuzcu (dk. 23) (Gençlerbirliği), Burak Altıparmak (dk. 20), Adem Büyük (dk. 31), Nizamettin Çalışkan (dk. 80) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Metehan Mert, Ahmet Arda Tuzcu, Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği), Adem Büyük, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Uysal (Manisa FK)