Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Tuzlaspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
39. dakikada orta sahanın önünden Muhammed Demirci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortada İbrahim Has'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Übeyd'de kaldı.
53. dakikada ceza sahasının hemen önünde Muhammed Demirci'nin serbest vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
71. dakikada Mehmet Coşkun'un sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Yahaya'nın şutu ağlara gitti. 0-1
88. dakikada Grechyshkin'in ceza sahasına ortasında Gökhan Gül kafayla topu filelere yolladı. 1-1
90+6. dakikada Yahaya'nın ortasında ceza sahası içinde Adeniyi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Ünal
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Mert Kula, Gökhan Gül, Metehan Mert, Ahmet Tuzcu (Abdullah Şahindere dk. 90 ?), Serdarcan Eralp, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Bieliaiev dk. 81 ? ), Barış Alıcı, İlker Karakaş (Gökhan Altıparmak dk. 62)
Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Seyit Ali Kahya, Baran Başyiğit, Kağan Özkan, Hüseyincan Kırıkcı, Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Coşkun (İsmail Konuk dk. 84 ?), İbrahim Has (Nzuzi Mata dk. 90 ?), Gökhan Akkan, Mustafa Can (Ogün Bayrak dk. 15), Savic (Bilal Başacıkoğlu dk. 46), Bünyamin Yürür, Cisse, Muhammed Demirci (Erol Can Akdağ dk. 84 ?), Yahaya, Adeniyi
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Rotman, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz
Teknik Direktör: Eren Şafak
Goller: Yahaya (dk. 70), Adeniyi (dk. 90+6) (Tuzlaspor), Gökhan Gül (dk. 88) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Metehan Mert (dk. 51) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Grechyshkin (Gençlerbirliği), Yahaya, Cisse (Tuzlaspor)