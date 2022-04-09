Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Arda Kızıldağ'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine bıraktığı pasta Sallalich topla buluştu. Ceza sahası içinde ters köşeyi deneyen Sallalich'in şutu direkten dönerek tekrar oyun içinde kaldı.

23. dakikada kendi yarı ceza sahasında serbest vuruş kullanan Mehmet Tayfun'un topu rakip ceza sahasında bekleyen Eze ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eze'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla sağ köşeden dışarı çıktı.

43. dakikda Aksel Aktaş'ın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topu ceza sahası içinde indirdi. Yükselen topa kafa ile dokunan Musa'nın şutunda top kaleci Metin Uçar'da kaldı.

50. dakikada Aksel'in ara pasında topla buluşan Lima'nın kaleye yaptığı şut kaleciden geri döndü. Altı pasta topla buluşan Barış Alıcı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

56. dakikada Ramazan Köse'nin kullandığı autta rakip yarı sahada Sallalich topla buluşarak Ackah ile ikili mücadelede topu kaptırdı. Ackah'ın kalecisine yaptığı hatalı geri pasta meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

78. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın açtığı ortada, ceza sahası içinde buluşan Lima'nın şutunda top filelerle buluştu. 2-0

89. dakikada orta sahadan topu ceza sahasına taşıyan Alıcı topu Aksel'e bıraktı. Aksel'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Metin Uçar üst direkten topu çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Kağan Çalışır, Erkan Akbulut

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Gökhan Gül, Arda Kızıldağ, Rahmetullah Berişbek, Aksel Aktaş, Dmytro, Musa Şahindere (Serdarcan Eralp dk. 72), Sallalich (İlker Karakaş dk. 90+3 ?), Barış Alıcı, Lima (Gökhan Altıparmak dk. 90+5 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ulusoy Mert Kabasakal, Mert Kula, Eleke, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Baran Başyiğit

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Fatih Selimhan Korkmaz, Mehmet Tayfun Dingil (Ali Yavuz Kol dk. 77), Olgun Bayrak, Adamu (Djibrila dk. 55), Ackah, Ziya Alkurt (Taşkın Çalış dk. 55), Olayowin, Uzodimma, Eze

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hamza Gür, Aykut Çeviker, Abdulkadir Korkut, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Barış Alıcı (dk. 50), Lima (dk. 78) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Arda Kızıldağ, Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Eze (Ankara Keçiörengücü)