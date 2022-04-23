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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


22. dakikada Kerim Avcı ceza sahası içinde sol çaprazda topu penaltı noktasında duran Keny ile buluşturdu. Keny'nin vuruşunu kaleci Köse auta çıkarttı.


34. dakikada Grechyshkin'in sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topu, ceza sahasında kale önünde duran Metehan Mert ile buluşturdu. Yüksekten gelen topa kafa ile vuran Mert'in şutu ağları salladı. 1-0


74. dakikada Barış Alıcı, sağ kanattan aldığı topu ceza sahası içine kadar götürdü. Ceza sahası içinde Alıcı'nın pasında topla buluşan Sallalich'in şutu savunma tarafından kornere çıktı.


75. dakikada sağ köşeden korner vuruşu kullanan Grechyshkin, topu kale önüne aktardı. Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Terzi, Emrah Ünal


Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Tshibola (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Grechyshkin, Barış Alıcı (Serdarcan Eralp dk. 90+2 ?), Sallalich (Aksel Aktaş dk. 81 ?), Musa Şahindere, Lima (İlker Karakaş dk. 85 ?)


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Eleke, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör (Cüneyt Köz dk. 60), Caner Cavlan, Mehmet Özcan (Abdullah Balıkçı dk. 72), Beykan Şimşek (Pucko dk. 46), Kerim Avcı (Akabuze dk. 46), Mulumba, Koçer (Süleyman Luş dk. 60), Keny


Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Berke Görgün


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Goller: Metehan Mert (dk. 34), Lima (dk. 75) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Sallalich, Tshibola, Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Mulumba, Lokman Gör, Keny (Bandırmaspor)

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