Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 5

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
21. dakikada Caner Cavlun'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Fatih Kurucuk'un şutu ağlarla buluştu. 0-1
29. dakikada pres sonucu topu alan Kerim Avcı'nın pasında Sedat Şahintürk'ün çaprazdan vuruşu filelere gitti. 0-2
52. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan Gül, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
65. dakikada Kerem Avcı'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-3
70. dakikada Caner Cavlun sol kanatta topu Levent Ayçiçek ile buluşturdu. Levent Ayçiçek'in şutunda top direğe çarparak filelere gitti. 1-4
84. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Topun başına geçen Gökhan Gül, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4
90+4. dakikada Dembele, ceza sahası içinde topu Mustafa Saymak ile buluşturdu. Mustafa Saymak topu filelere yolladı. 2-5
Stat: Eryaman
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Metehan Mert (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 46), Mert Kula, Hüseyincan Kırıkcı (Grehyshkin dk. 46), Bieliaiev (Kağan Özkan dk. 46), Ataberk Gök, Gökhan Gül, Aksel Aktaş (Seyit Ali Kahya dk. 67) Barış Alıcı, Sami Gökhan Altıparmak
Yedekler: Atalay Gökçe, Eralp Aydın, Baran Başyiğit
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Bandırmaspor: Gkelios, Alpay Koldaş (Manos dk. 90 ?), Fatih Kurucuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 90 ?), Mulumba, Caner Hüseyin Bağ (Sedat Şahintürk dk. 16) Kerim Avcı (Mustafa Saymak dk. 77), Atabey Çiçek (Dembele dk. 77)
Yedekler: Hüseyin Koç, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Fatih Kurucuk (dk. 21), Sedat Şahintürk (dk. 29), Kerim Avcı (dk. 65), Levent Ayçiçek (dk. 69), Mustafa Saymak (dk. 90+4) (Bandırmaspor), Gökhan Gül (dk. 52 ve dk. 85 pen.)(Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Gençlerbirliği)