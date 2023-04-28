Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Bodrumspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, evinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Uğur Akdemir'in pasında arka direkte Kaan Demir'in vuruşu auta gitti.
45+3. dakikada Cenk Şen'in sol kanattan arka direğe ortasında Umar'ın volesinde kaleci Philipp gole izin vermedi.
52. dakikada ceza sahasına sokulan Mete Kaan Demir'in sert şutu kaleci Sousa'dan döndü. Dönen topla buluşan Doukara'nın pasında Muhammet Himmet Ertürk meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
57. dakikada Samet Yalçın'ın şutu ceza sahası içerisinde Alperen Babacan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kontrol eden hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan Özmert, topu filelere gönderdi. 1-1
62. dakikada savunmadan atılan uzun topta Samet Yalçın kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahasını terk eden kaleci Philipp topa elle müdahele edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
67. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Mete Kaan Demir'in pasında Doukara, topu ağlara yolladı. 2-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cem Alpay, Oğuz Kaan Çalışır,
Gençlerbirliği: Philipp, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fonteine, Yasin Güreler, Enes Keskin (Abdullah Durak dk. 74), Rahman Buğra Çağıran (Akabueze dk. 90 ?) Mete Kaan Demir, Tidiany (Atalay Gökçe dk. 64), Muhammed Himmet Ertürk, (İlker Karakaş dk. 90 ?), Doukara (Erkan Eyibil dk. 74)
Yedekler: Rharsalla, Abdullah Şahindere, Hayrullay Erkip, Rodrigues, Ayovi
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Bodrumspor: Sousa, Imeri (Orgill dk.72), Onur Akbay, Ali Aytemur (Mart Çayir dk. 85 ?), Cenk Şen (Eren Albayrak dk. 80 ?), Hakan Özmert (Yekta Kurtuluş dk. 80 ?), Erdem Çetinkaya, Mohammed, Samet Yalçın, Umar (Celal Dumanlı dk. 72), Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Hakan Yeşil, Burak Öksüz, İsmail Tarım
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Muhammet Himmet Ertürk (dk. 51), Doukara (dk. 66) (Gençlerbirliği), Hakan Özmert (dk.60 pen.)
Kırmızı Kartlar: Philipp (dk. 62) (Gençlerbirliği), Erdem Çetinkaya (dk. 90+13) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Alperen Babacan, Enes Keskin, Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Onur Akbay, Samet Yalçın, (Bodrumspor)