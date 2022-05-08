Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası içinde Novikovas, sol kanattan Mücahit'in koşu yoluna pası aktardı. Sol köşeye vuruş yapan Mücahit meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın açtığı ortaya yükselen Lima'nın kafa vuruşu auta çıktı.

24. dakikada savunmasının hatasında Lima sol ceza sahası çizgisinde topa sahip oldu. Kale önünde Lima'nın ortasında buluşan Sallalich meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

49. dakikada Muhammed Bayır'ın ceza sahası çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş sağ direkten oyuna geri döndü. Altıpasta topla buluşan Metehan'ın vuruşu da sol direkten dışarı çıktı.

59. dakikada defansın pas hatasında topa sahip olan Barış Alıcı altı pasa kadar ilerledi. Barış, sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Orkun Aktaş,

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Rahmetullah Berişbek (Aksel Aktaş dk. 74), Sallalich, Lima (İlker Karakaş dk. 90+2 ?)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Serdarcan Eralp, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Kazenga, Sami Gökhan Altıparmak

BB Erzurumspor: Szumski, Gökhan Kardeş (Ufuk Budak dk. 65), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Emircan Altıntaş dk. 46), Süleyman Koç (Malle dk. 74), Hasan Batuhan Arslan (Alican Özfesli dk. 65), Lameira, Mücahit Albayrak, Novikaovas, Eren Tozlu, Olanare (Shala dk. 80 ?)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Rosheuvel, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Sallalich (dk. 24), Barış Alıcı (dk. 49) (Gençlerbirliği), Mücahit Albayrak (dk. 5) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Sallalich, Ramazan Köse (Gençlerbirliği)