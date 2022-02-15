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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


8. dakikada ceza sahası içinde Lima, topu kale önüne bıraktı. Altı pasta vuruşunu tamamlayan Barış Alıcı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


10. dakikada Mendes ile ceza sahası içinde duvar pası yapan Fofana topu kale önünde yakaladı. Fofana'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.


63. dakikada Berişbek'in ceza sahasının sağ köşesinden açtığı ortaya yükselen Gökhan Gül'ün kafa vuruşu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


75. dakikada sol köşede Grechyshkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Metehan Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1


86. dakikada Cihan Karaman'ın rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Çağdaş Altay sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Cihan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.


90. dakikada Melih Okutan rakip yarı sahadan yükselen topa altı pasta karşılık vererek ağları salladı. 2-2


90+2. dakikada Barış Alıcı'nın pasıyla sol çaprazda Berişbek topla buluştu. Ceza sahası içinde topla buluşan Berişbek, topu direğin üstünden auta gönderdi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Kapluhan, İlker Yasin Avcı


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (İlker Karakaş dk. 90+4 ?), Muhammed Bayır, Tshibola (Rahmetullah Berişbek dk. 60), Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Arda Kızıldağ dk. 89 ?), LuaLua, Lima


Yedekler: Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Mert Kula, Serdarcan Eralp, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Samsunspor: Nurullah Aslan, Soner Gül, Bateau, Yunus Emre Çift, Alaadin Okumuş (Ensar Arslan dk. 80 ?), Hasan Kılıç (Yasin Öztekin dk. 46), Osman Çelik, Fofana (Melih Okutan dk. 84), Savicevic (Cihan Karaman dk. 36), Mendes


Yedekler: Aykut Özer, Ali Ülgen, Tolcay Ciğerci, Bah, Berk Taşkın, Talha Ülvan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Barış Alıcı (dk. 8), Metehan Mert (dk. 75) (Gençlerbirliği), Fofana (dk. 14), Melih Okutan (dk. 90) (Samsunspor)


Kırmızı Kart: Cihan Karaman (dk. 86) (Samsunspor)


Sarı Kartlar: Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Bateu (Samsunspor)

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