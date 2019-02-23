Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1

1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47’ye yükseltti.
1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47'ye yükseltti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek
Gençlerbirliği: Emrullah, Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan Özek (Matei 80 ?), Sessegnon (Rahmetullah dk. 90+3 ?), Dos Santos, Stancu, Selçuk Şahin, Alper, Jailton (Nadir Çiftçi dk. 73)
Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Arnason, Erdem
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ümraniyespor: Burak, Aaron, Vasilogiannis (Leandro dk. 59), Serkan, Alaaddin, Yasir, Muhammed, Boubacar (Emircan dk. 46), Tarık, Madinda, Atabey
Yedekler: Metin, Bahadır, Recep, Uğur, Merthan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Yasir (dk. 11 k.k.), Stancu (dk. 47) (Gençlerbirliği), Leandro (dk. 83) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği), Muhammed (Ümraniyespor)