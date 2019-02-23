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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1

1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47’ye yükseltti.

1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47'ye yükseltti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek


Gençlerbirliği: Emrullah, Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan Özek (Matei 80 ?), Sessegnon (Rahmetullah dk. 90+3 ?), Dos Santos, Stancu, Selçuk Şahin, Alper, Jailton (Nadir Çiftçi dk. 73)


Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Arnason, Erdem


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Ümraniyespor: Burak, Aaron, Vasilogiannis (Leandro dk. 59), Serkan, Alaaddin, Yasir, Muhammed, Boubacar (Emircan dk. 46), Tarık, Madinda, Atabey


Yedekler: Metin, Bahadır, Recep, Uğur, Merthan


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Yasir (dk. 11 k.k.), Stancu (dk. 47) (Gençlerbirliği), Leandro (dk. 83) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği), Muhammed (Ümraniyespor)

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