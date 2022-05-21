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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 4

Spor Toto 1.

Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği, evinde Ümraniyespor'a 4-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


2. dakikada sol kanatta topla ceza sahası içine giren Rodriguez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


11. dakikada sol kanattan topu alan Kazenga'nın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Lima topu kaleye gönderdi. 1-1


36. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Rodriguez, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2


50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3


59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alıcı'nın pasında kale önünde Lima topu filelere yolladı. 2-3


80. dakikada sol kale direğinden dönen topu Onur Ayık tamamladı. 2-4



Stat: Eryaman


Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüsnü Emre Çemlimli, Kemal Elmas, Ali Yılmaz


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Ömürcan Artan dk. 46), Abdullah Şahindere (İlker Karakaş dk. 83 ?), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Rahmetullah Berişbek dk. 73), Barış Alıcı, Sallalich (Serdarcan Eralp dk. 83 ?), Kazenga (Tshibola dk. 83 ?), Lima


Yedekler: Atalay Gökçe, Ulusoy Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Furkan Şeker


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Ümraniyespor: Anıl Demir, Vrsajevic, Alim Öztürk, Mustafa Eser, Ercan Coşkun (Faruk Can Genç dk. 63), Mustafa Can Karagöz, Hasic (Bammou dk. 63), Fatih Yiğit Şentürk (Oğuz Gürbulak dk. 70), Mrsic (Atalay Babacan dk. 77), Rodriguez (Onur Ayık dk. 70), Camara


Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzcan Çalışkan, Ege İshakoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Rodriguez (dk. 2 ve 36), Mrsic (dk. 50), Onur Ayık (dk. 80) (Ümraniyespor), Lima (dk. 11 ve 59)(Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Mrsic (Ümraniyespor), Tshibola (Gençlerbirliği)

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