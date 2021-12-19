Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 5 - Menemenspor: 0

Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği evinde Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanattan Aksel'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Metehan Mert'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

9. dakikada sağ kanattan Metehan Mert'in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

51. dakikada ceza sahası önünde topu rakipten kapan Tshibola'nın bekletmeden vuruşunda top direkten döndü.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Musa Şahindere'nin pasında Barış Alıcı, meşin yuvarlağı Lima'ya aktardı. Bu oyuncunun şutu filelerle buluştu. 2-0

63. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Lima, farkı 3'e çıkardı. 3-0

78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sallalich bekletmeden ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Lima'ya oynadı. Topla buluşan Brezilyalı oyuncu ise yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek hat-trick yaptı. 4-0

90+5. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza sahası yayı önünden yaptığı ortaya yükselen Tshibola, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 5-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Ömürcan Artan dk. 82 ?), Arda Kızıldağ, Gökhan Gül (Sallalich dk. 75), Kerem Can Akyüz (Muhammed Bayır dk. 75), Grechyshkin, Barış Alıcı (Mert Kula dk. 75), Aksel Aktaş, Tshibola, Mus Şahindere (Kazenga dk. 82 ?), Lima

Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kabasakal, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

N. Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl (Ndiaye dk. 82 ?), Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Abdullah Aydın (Batuhan Kırdaroğu dk. 46), Ba (Emre Özer dk. 75), Muhammed Ertürk (Sabbah dk. 64), Cem Çelik (Emir Şenocak dk. 64), Gomes, Ahmet Sağat

Yedekler: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, İbrahim Çakır, Oğuzhan Çapar, Enes Sağlık

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Metehan Mert (dk. 6), Lima (dk. 57, 63 ve 78), Tshibola (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Gomes (dk. 25) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Mazlum Demir (Menemenspor), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Metehan Mert, Kazenga

(Gençlerbirliği)