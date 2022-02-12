Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Eslem Öztürk'ün pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ethemi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada Zayid'in ortasında ceza sahası içinde Eren Derdiyok'un kafa vuruşunu kaleci Muhammed Alperen Uysal kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Burak Cansız
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Pinto dk. 74), Abdullah Durak (Hasan Hüseyin Acar dk. 79), Mehmet Murat Uçar (Bartalomeu dk. 74) Zahid, Ali Kaan Güneren (İshak Çakmak dk. 46), Owusu, Eren Derdiyok (Cem Ekinci dk. 88 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Erdem Eren
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan (Muammer Sarıkaya dk. 86 ?), Topalli, Eslem Öztürk (Okan Erdoğan dk. 59), Ethemi (Cajic dk. 86 ?), İbrahim Yılmaz (İbrahim Yılmaz dk. 66)
Yedekler: Mücahit Serbest, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, Rroca, Yusuf Ali Özer, Abdurrahman Emek
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Gol: Ethemi (dk. 25) (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Ologo (dk. 56), Alperen Uysal (dk. 90+5) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Abdullah Durak (Ankaragücü), Ferhat Yazgan, Ali Yaşar (İstanbulspor)