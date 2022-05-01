Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Y. Samsunspor: 0

Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Savicevic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Osman Çelik'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

28. dakikada Ankaragücü ceza sahası önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cihan Karaman'ın sert şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanattan Mendes'in pasında ceza sahası içinde Savicevic'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

67. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası sol çaprazından ortasında Yusuf Abdioğlu'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tallo'nun sert şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem Özbay

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Şahverdi Çetin dk. 68) Mehmet Murat Uçar (Ali Kaan Güneren dk. 81 ?) Chahechouhe (Eren Derdiyok dk. 81 ?) Bartolomeu (Ariyibi dk. 39) Owusu (Cem Ekinci dk. 68)

Yedekler: Akın Alkan, Pinto, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Emre Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Y. Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Melih Altıkulaç (Soner Gönül dk. 18) Fofana, Cihan Kahraman, Hasan Kılıç (Berk Taşkın dk. 18) Savicevic, Polat Yaldır (Yasin Öztekin dk. 46) Tomane (Tallo dk. 73)

Yedekler: Alp Tutar, Ngandu, Beteau, Muhammet Ali Özbaskıcı, Alaaddin Okumuş, Ensar Arslan

Teknik Direktör: Yücel Uyar

Sarı kartlar: Melih Altıkulaç, Cihan Kahraman, Ali Ülgen (Samsunspor), Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar (Ankaragücü)