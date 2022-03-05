Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada frikikten gelen ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun topunu Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenci karşıladı.
22. dakikada Murat Uçar'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut Bandırmaspor Kalecisi Gökhan Değirmenci'de kaldı.
33. dakikada topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
35. dakikada Erdem Özgenç'in açtığı ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenciden seken topu ağlarlarla buluşturmaya çalışan Owusu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.
59. dakikada çalımlarla ceza alanına kadar giren Owusu'nun verdiği pas sonucu topla buluşan Zahid'in şutu ağlara gitti. 1-0
70. dakikada ceza yayı dışından sert vuruş yapan Bandırmasporlu Beykan Şimşek'in şutunda meşin yuvarlak Akın Alkan'da kaldı.
90+2. dakikada ceza yayı içeresinde şut çıkaran Aatıf'ın topu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Ariyibi (Aatif dk. 79), Abdullah Durak, İshak Çakmak, Geraldo (Alperen Babacan dk. 86 ?), Zahid (Şahverdi Çetin dk. 78), Mehmet Murat Uçar (Ali Kaan Güneren dk. 90 ?), Owusu (Cem Ekinci dk. 86 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hakan Öztürk, Muhammed Yasir Karabay, Atakan Dama, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlan, Mulumba, Levent Ayçiçek (Osmajic dk. 62), Landel (Kerim Avcı dk. 62), Mehmet Özcan (Guido Koçer dk. 79), Doğan Can Davas (Beykan Şimşek dk. 67), Keny
Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Zahid (dk.59) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Mehmet Murat Uçar, Abdullah Durak (Ankaragücü), Landel, Okan Alkan, Levent Ayçiçek, Caner Cavlan (Bandırmaspor)