Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Boluspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Boluspor'da sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Gökhan Karadeniz, topu ceza sahasına gönderdi. Karadeniz'in ortasını karşılayan Roshi meşin yuvarlağı sağ kale direğinden içeri gönderdi. 0-1
47. dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ kanattan topla ilerleyen Güneren ceza sahası içine topu gönderdi. Altı pasta havadan gelen topa kafa ile vuran Zahid meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
72. dakikada sağ kanatta Zahid'in açtığı ortayı ceza yayı içinde değerlendiren Chahechouhe, vole ile vurduğu pozisyonda top sağ kale direği dibinden dışarı çıktı.
82. dakikada orta sahada topla buluşan Roshi topu sağ kanattan ceza sahasına kadar sürdü. Roshi'nin sağ köşeden yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda kazandığı pozisyonda Novak kaleyi gördü. Novak'ın kale üst köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız,
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Abdullah Durak dk. 65), Şahverdi Çetin, Atakan Dama (Zahid dk. 46), Arif Emre Eren (Eren Derdiyok dk. 46), Muhammed Yasir Karabay (Ariyibi dk. 46), Chahechouhe (Erdem Özgenç dk. 80 ?)
Yedekler: Kaan Çinkaya, İshak Çakmak, Ulaş Yılmaz, Cem Ekinci, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Boluspor: Selmani, Hakan Bilgiç, Fethi Özek, Emin Bayram, Bülent Cevahir (Abdurrahim Dursun dk. 70), Abdurrahman Canlı (Ali Keten dk. 85 ?), Tugay Kaçar (Jacob Novak dk. 75), Roshi, Gökhan Karadeniz (Arda Köksal dk. 85 ?), Berk Yıldız (Kasongo dk. 85 ?), Bekim Balaj
Yedekler: Rybka, Oğul Kaan Doğan, Eray Ataseven, Bregu, Arda Hilmi Şengül
Teknik Direktör: Emre Toraman
Goller: Zahid (dk. 47) (MKE Ankaragücü), Roshi (dk. 14), Novak (90+2) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Chahechouhe (MKE Ankaragücü), Roshi, Fethi Özer (B. Boluspor)