Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Chahechouhe'nun sol kanattan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Zahid'in sert şutunda kaleci Mikulic gole izin vermedi.
59. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
72. dakikada Mehmet Murat Uçar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Chahechouhe'nun kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden dışarıya çıktı.
78. dakikada Murat Uçar'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
90+1. dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içerisindeki topa yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
90+2. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Alperen Babacan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Alkın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Mehmet Murat Uçar, İshak Çakmak (Abdullah Durak dk. 58), Ali Kaan Güneren (Şahverdi Çetin dk. 58), Cem Ekinci (Alperen Babacan dk. 83), Zahid, Chahechouhe (Bartolomeu dk. 72)
Yedekler: Bahadır Han Göngördü, Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Yasir Karabay, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arda Kumru
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal, Gökhan Akkan, Rotman, Ferhat Öztorun, Diack, Tayfun Akdoğan (Aykut Çeviker dk. 46) (İbrahim Has dk. 89 ?), Bardhi (İsmail Konuk dk. 79), Safa Kinali, Onat Kutay Kurt (Selçuk Alibaz dk. 60), Ahmet Yazar
Yedekler: Angeler, Emre Koyuncu, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Posmac
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Alperen Babacan (dk. 90+2) (Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Ahmet Yazar (dk. 77) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Ali Kaan Güneren, Yasin Güreler, Zahid, Alperen Babacan (Ankaragücü), Aykut Çeviker (Tuzlaspor)