Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada defansın arkasına atılan uzun topta rakibin hatasından faydalanan Yasin Güreler'in sert şutu yan ağlarda kaldı.
27. dakikada Adanaspor'un kontratağını kesen Zahid, ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Burak Çapkınoğlu çeldi. Oyun içinde kalan topa sert bir şut çeken Şahverdi'nin vuruşu sol köşeden dışarı çıktı.
30. dakikada Geraldo sağ kanattan topu ceza sahasında bekleyen Chahechouhe'a aktardı. Chahechouhe'nun kaleciden dönen topu sol köşeye bırakan Ekinci'nin şutu ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada orta sahadan aldığı topu Eren Karadağ kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasından çektiği şutta kaleci Alkan topu kornere çeldi.
53. dakikada Eren Karadağ'ın pasıyla buluşan Ciss'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.
59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zahid, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri salladı. 2-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Yasin Güreler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Şahverdi Çetin (İshak Çakmak dk. 76), Abdullah Durak, Zahid (Ali Kaan Güneren dk. 76), Chahechouhe (Ariyibi dk. 69), Cem Ekinci (Eren Derdiyok dk. 69), Geraldo (Atakan Dama dk. 90+1 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Pinto, Hakan Öztürk, Alperen Babacan, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz (Kadir Keleş dk. 90+1 ?), Roche, Fıratcan Üzüm (Harun Kaya dk. 76), Bruns, Benasser, Celil Yüksel (İbrahim Aksu dk. 64), Hifsullah İsmail Erdoğan, Eren Karadağ (Ahmethan Köse dk. 64), Ciss
Yedekler: Özer Enes Soylu, Cem Özdemir, Efe Tatlı, İbe, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Cem Ekinci (dk. 30), Zahid (dk. 59) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Roche, Benasser, Kadir Keleş (Adanaspor)