Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Altınordu: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Ali Dere'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Şeref Özcan'ın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
40. dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın ortasında Yusuf Abdioğlu'nun sektirdiği topla buluşan Hüsamettin Yener, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
45. dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Geraldo'nun sert şutu filelerle buluştu. 1-2
56. dakikada ceza sahası içinde yerde kalan Şahverdi Çetin, penaltı bekledi. Pozisyona tepki gösteren Zahid kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
59. dakikada ceza yayında topla buluşan Recep Aydın pasını Şeref'e aktardı. Bu oyuncu da topu filelere yolladı. 1-3
71. dakikada sol taraftan gelen ortaya yükselen Geraldo yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Eren Derdiyok'un şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen gole izin vermedi.
90. dakikada ceza sahasında içinde topla buluşan Ariyibi'nin şutu ağlara gitti. 2-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Alperen Babacan dk. 64), Yasin Güreler (Pinto dk. 83 ?), Şahverdi Çetin (Ali Kaan Güneren dk. 64), Abdullah Durak, Zahid, Chahechouhe (Ariyibi dk. 64), Cem Ekinci (Eren Derdiyok dk. 64), Geraldo
Yedekler: Bahadır Güngördü, Furkan Ceylan, İshak Çakmak, Hakan Öztürk, Atakan Dama
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Yusuf Arslan, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Kürşad Sürmeli dk. 46), Ahmet İlhan Özek (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Recep Aydın (Feyttullah Gürlük dk. 81 ?) Şeref Özcan (Yusuf Can Esendemir dk. 70), Hüsamettin Yener (Sami Satılmış dk. 70)
Yedekler: Arif Şimşir, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Muzaffer Kocaer, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Geraldo (dk. 45), Ariyibi (dk. 90) (Ankaragücü), Şeref Özcan (dk. 9), Hüsamettin Yener (dk. 40), Şeref Özcan (dk. 59) Altınordu
Kırmızı Kart: Zahid (dk. 56) (Ankaragücü), Kubilay Aktaş (dk. 63) Altınordu
Sarı kartlar: Şahverdi Çetin, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü), Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Yusuf Can Esendemir (Altınordu)