Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Bursaspor: 1

Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışının ilk metrelerinde sağ kanattan topla buluşan Alaskarov'un şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.

14. dakikada ceza sahasında topla buluşan Geraldo beklemeden Cem'e oynadı. Cem'in etkili ve sert şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi.

26. dakikada sol kanattan topla buluşan Cem Ekinci'nin ceza sahası dışı ilk metrelerinden çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

32. dakikada topla buluşan Erdem Uğurlu'nun sağ kanattan çektiği sert şutta kaleci Akın meşin yuvarlağı dışarı çeldi.

33. dakikada sol taraftan Namık'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu bir anda önünde bulan Mehmet Erdem Uğurlu, ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1

49. dakikada sol kanattan buluştuğu topla ceza sahası içerisine kadar giden Owusu boş pozisyondaki Zahid'e oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Zahid'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

72. dakikada Ankaragücü ceza yayı sol tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Erdem Özgenç yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

73. dakikada Aribiyi'nin pasında orta sahada topla buluşan Owusu, topla ceza sahası yayının gerilerine kadar ilerlerdi. Topa sert ve düzgün bir şekilde vuran Owusu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

75. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Zahid'in şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Eren Derdiyok dk. 64,), İshak Çakmak (Şahverdi Çetin dk. 46,), Owusu, Zahid (Alperen Babacan dk. 81,), Geraldo (Ali Kaan Güneren, dk. 71), Cem Ekinci (Ariyibi dk. 46,)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yasin Güreler, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Zalazar, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Vefa Temel dk. 87, ?), Burak Altıparmak (Yusuf Türk dk. 77,), Tuğbey Akgün (Hasan Ayaroğlu dk. 61,), Mehmet Erdem Uğurlu, İsmail Yüksek, Alaskarov (Koulossa dk. 61,), Pedro (Eren Güler dk. 77,)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ofosu, Capan, Uğur Kaan Yıldız, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mehmet Erdem Uğurlu (dk. 32) (Bursaspor), Erdem Özgenç (dk. 71), Owusu (dk. 72) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Owusu, Şahverdi Çetin (Ankaragücü)