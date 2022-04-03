Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Ankaragücü ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.
15. dakikada defanstan atılan uzun topla rakip yarı alanın ilk metrelerinde buluşan Rodrigues, ceza sahası içerisine kadar gittikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Rodrigues, defansta buluştuğu topla sol kanattan ilerleyerek rakip ceza sahası sol tarafına kadar ilerledi. Rodrigues'in gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oğulcan Çağlayan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
27. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç'in sol kanattan gönderdiği ortaya yükselen Sinan Osmanoğlu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
41. dakikada Chahechouhe'nun sol kanattan ceza sahası içerisine kadar taşıdığı topla buluşan Owusu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2
48. dakikada Thill'in sol kanattan gönderdiği ortada topla ceza sahası içerisinde buluşan Oğulcan Çağlayan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3
86. dakikada ceza sahası yayı önünden topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
87. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Emrah Ünal
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Bartolomeu dk. 80) Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Eren Derdiyok dk. 56) Abdullah Durak, Chahechouhe (Hasan Hüseyin Acar dk. 89 ?) Zahid, Ariyibi (Mehmet Murat Uçar dk. 56) Owusu
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Şahverdi Çetin, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Emre Eren
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Mezague, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Mikail Okyar dk. 82 ?) Thill, Rodrigues (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 61) Timur Temeltaş (Bekir Yılmaz dk. 73) Oğulcan Çağlayan (Sekidika dk. 73) Umut Bulut
Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Rodrigues (dk. 15), Oğulcan Çağlayan (dk. 22, 48) (Eyüpspor), Sinan Osmanoğlu (dk. 27), Owusu (dk. 41) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Zahid, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Ankaragücü), Oğulcan Çağlayan, Rodrigues (Eyüpspor)