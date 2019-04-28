Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1.
Lig 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor, Ümraniyespor'la 0-0 berabere kaldı.
Lig'in 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. 90 dakikada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayarak puanları paylaştı. Ümraniyespor takımında Tarık, oyunun son 25 dakikalık bölümünde çift sarı karttan oyun dışı kaldı. 65. dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor, rakibi karşısında aradığı golü bulamayarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Ali Eren, Sinan, Ayuk, Galip (Todorovic dk. 80 ?), Hasan, Muhammed (Burhan Eşer dk. 69), Mertan (Gueye dk. 61), Numan, Anıl
Yedekler: Abdulaziz, Blagojevic, Mehmet, Matew
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Martires (Vasilogiannis dk. 71), Emircan, Serkan, Alaaddin, Recep (Timur dk. 69), Karahan, Muhammed Gönülaçar, Tarık, Atabey (Diabang dk. 90+2 ?)
Yedekler: Metin, Bahadır, Uğur, Madinda
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Kırmızı Kartlar: Anıl (dk. 90+1) (Osmanlıspor), Tarık (dk. 65) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Mertan, Galip, Caner (Osmanlıspor), Serkan (Ümraniyespor)