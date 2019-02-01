Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner (Beykan Şimşek dk. 76), Sinan, Ayuk, Burhan (dk. 69 Todorovic), Hasan, N'Diaye, Muhammed, Numan, Lumanza, Gueye (Mertan dk. 64)
Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Galip, Mehmet Yiğit
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Balıkesirspor Baltok: Atilla, Cüneyt, Nizamettin, Mehmet Boztepe (Rahmi dk. 81 ?), Kethevoma (Muhammed Ali Doğan dk. 54), Sedat, Okan, A'Beka, Glumac, Doğa, Cumali
Yedekler: Vukovic, Asil, Serdar, Kağan, Celal
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Sinan (dk. 40) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Karcemarskas, Mertan, Sinan (Osmanlıspor), Muhammed Ali Doğan, Cumali, Glumac (Balıkesirspor Baltok)