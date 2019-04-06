Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Eskişehirspor: 4

Spor Toto 1.
Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Son dakikaya kadar kıran kırana geçen mücadelede 3 puanla ayrılan taraf deplasman ekibi Eskişehirspor oldu.
Lig'in 28. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Zirve yarışını sürdürme gayretinde olan başkent ekibi maçtan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey,
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Sinan (dk. 46 Burhan Eşer), Ayuk (dk. 74 Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mathew, Numan, Lumanza (dk. 59 Privat), Anıl, Gueye
Yedekler: Abdulaziz, Galip, Mehmet Yiğit, Mertan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Eskişehirspor: Melih, Sissoko, Emre (dk 90+1 Berkay ?), Milinkovic, Erdal, Furgan Polat (dk . 90 Sekidika ?), Furkan Balaban, Hakan, Mehmet Özcan, Mevlüt, Cemali (dk. 82 Ferhat ?)
Yedekler: Ekrem, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner, Mete
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Gueye (dk. 20, 78) (Osmanlıspor), Emre (dk. 26, 44, 89), Erdal (90+3) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Melih (Eskişehirspor), Caner, Anıl (Osmanlıspor)