İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Eskişehirspor: 4

Spor Toto 1.

Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Son dakikaya kadar kıran kırana geçen mücadelede 3 puanla ayrılan taraf deplasman ekibi Eskişehirspor oldu.


Lig'in 28. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Zirve yarışını sürdürme gayretinde olan başkent ekibi maçtan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.


Stat: Osmanlı Stadı


Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey,


Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Sinan (dk. 46 Burhan Eşer), Ayuk (dk. 74 Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mathew, Numan, Lumanza (dk. 59 Privat), Anıl, Gueye


Yedekler: Abdulaziz, Galip, Mehmet Yiğit, Mertan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Eskişehirspor: Melih, Sissoko, Emre (dk 90+1 Berkay ?), Milinkovic, Erdal, Furgan Polat (dk . 90 Sekidika ?), Furkan Balaban, Hakan, Mehmet Özcan, Mevlüt, Cemali (dk. 82 Ferhat ?)


Yedekler: Ekrem, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner, Mete


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Gueye (dk. 20, 78) (Osmanlıspor), Emre (dk. 26, 44, 89), Erdal (90+3) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Melih (Eskişehirspor), Caner, Anıl (Osmanlıspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.