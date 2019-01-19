Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Boluspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Sinan (Beykan dk. 86 ?), Ayuk, Burhan , Hasan (N'Diaye dk. 74), Muhammed, Mertan (Gueye dk. 65), Numan, Lumanza, Anıl
Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Todorovic, Mehmet
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Umut (İsmail dk. 61), Akabueze, Ufuk, Mutlu, Dimov, Guido, Yusuf, Burak (Sebaihi dk. 45), Mustafa (Batuhan dk. 76)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Abdurrahman Çağlar
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Burhan Eşer (dk. 4 ve 33), Sinan Kurt (dk. 81) (Osmanlıspor), Mustafa Durak (dk. 45+1) (Boluspor)
Kırmızı Kartlar: Ufuk Budak (dk. 90+3) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Guido Koçer (Boluspor), Tortol Lumanza, Beykan Şimşek (Osmanlıspor)