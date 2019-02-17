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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp


Osmanlıspor: Abdulaziz, Caner, Sinan (Galip dk. 46), Ayuk, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 79), Hasan (Atakan dk. 70), Muhammed, Numan, Lumanza, Anıl, Magaye Gueye


Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Kardemir Karabükspor: Furkan, Arda, Ahmet, Fatih, Berkay, Can, Hüseyin, Emre (Oğuz dk.90 ?), Batuhan, Cihan (Toykan dk. 87 ?), Arif (Berk dk. 72)


Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih


Teknik Direktör: Taner Öcal


Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor)

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