Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp
Osmanlıspor: Abdulaziz, Caner, Sinan (Galip dk. 46), Ayuk, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 79), Hasan (Atakan dk. 70), Muhammed, Numan, Lumanza, Anıl, Magaye Gueye
Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kardemir Karabükspor: Furkan, Arda, Ahmet, Fatih, Berkay, Can, Hüseyin, Emre (Oğuz dk.90 ?), Batuhan, Cihan (Toykan dk. 87 ?), Arif (Berk dk. 72)
Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih
Teknik Direktör: Taner Öcal
Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor)