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Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 1-Altay: 1

Spor Toto 1.

Ligin 22. Haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


38.dakikada Altay, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Eren Erdoğanın ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Naderinin vuruşunda kaleci Metin Uçar, gole izin vermedi.


44.dakikada Paixao sol kanatta topla buluştu. Paixaonun ceza sahasına ortasında Eren Erdoğan topa dokunamadı, top dışarıya çıktı.


48.dakikada sol kanattan Eren Erdoğan ceza sahasına orta açtı. Eren Erdoğanın ortasında topla buluşan Paixao vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


50.dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah Aydının içeriye açtığı ortada Dembelenin kafa vuruşundan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


Stat: Aktepe


Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Anderson(Innocent dk.80 ?), Bekir Karadeniz, Aykut Çeviker, Abdullah Aydın, Musa Caner Aktaş,( Bardhi dk 46), Dembele


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Aykut Demir, Umut Uysal, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Çelik, Eze


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Yusuf Tekin( Mehmet Gündüz dk.86 ?), Naderi, Paixao, Tolga Ünlü


Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Murat Uluç, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Onur Efe, Murat Berkan Demir, Özgür Özkaya


Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu


Goller: Paixao (dk.48) (Altay), Dembele(dk.50) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: İbrahim Öztürk, Naderi (Altay)


Kırmızı Kartlar: Muharrem Cinan (dk.89) (Ankara Keçiörengücü)

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